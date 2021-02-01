بـ 10 أنواع بهارات.. طريقة الفراخ المشوية من المطبخ الهندي

الفراخ المشوية من أكثر الوجبات المفضلة لدي الكثير، ويكون لها طعم مختلف في الطهي، ولكن يفضل الكثير أن يأكلها بطرق جديدة ومتنوعة، وهو ما تقدمه "الدستور" اليوم في طريقة عمل الفراخ المشوية من المطبخ الهندي وإليكم الطريقة.• المكونات-دجاجة كاملة مقطعة.- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار.- ½ ملعقة صغيرة كزبرة.- ½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.-½ ملعقة صغيرة قرفة.- ¼ ملعقة صغيرة قرنفل.- ملعقة صغيرة ريحان مجفف.- ملعقة صغيرة زعتر مجفف.- ملعقة كبيرة بابريكا.- 2 ملعقة صغيرة كمون.- 2 فص ثوم مفروم.- 3 ملاعق كبيرة زيت.- 2 ملعقة كبيرة زبادي.- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.- 4 قطع ملعقة كبيرة فلفل أسود.• طريقة التحضير:في وعاء، ضعي جميع المكونات وقلبيهم جيدًا ثم اغمسي الدجاج في التتبيلة، واتركيها لمدة ساعة ثم ضعي الدجاج على الشواية، وقلبيه على الجهتين حتى ينضج.