إيران ترد على اتهامها بتفجيرسفارة إسرائيل في نيودلهي: الفاعل معروف

ردت رالخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على اتهامات موجهة لها بالتفجير قرب السفارة الإسرائيلية لدى نيودلهي، مؤكدة أن «هذا أذى وعمل صبياني شرير، والطرف الذي ارتكبه معروف.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: «العلاقات بين إيران والهند تتقدم على مستوى كبير في مختلف المجالات، وقرار العاصمتين هو تعزيز وتطوير العلاقات»، مشيرة إلى أنه «من الطبيعي أن ترتكب أطراف ثالثة بعض القضايا المؤذية، وفي مثل هذه الحالة، أعرب الجانبان عن استعدادهما للعمل معا لتوضيح أبعاد التفجير».وأشار إلى أن «العلاقات الإيرانية الهندية واسعة النطاق، ومساعدوا وزراء الخارجية يجرون مشاورات سياسية»، مضيفًا: «لدينا وجهات نظر قريبة حول القضايا الإقليمية وبخاصة أفغانستان، ونحن في طور تطوير ميناء تشابهار والمشاريع المشتركة».