بدء صرف 18 مليار جنيه معاشات فبراير

بدأت هيئة التأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر فبراير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، من خلال 18 ألف فرع على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الهيئة أن اليوم سيشهد بدء صرف معاشات الشريحة الأولى التى يبلغ عددها 2.4 مليون مواطن، بقيمة 1000 جنيه، فى حين يبلغ عدد مستحقي الشريحة الثانية 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه، فيما يصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.