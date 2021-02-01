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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:10 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وصول ثلاجات الأمصال، ضد فيرس كورونا، والتي سيتم توزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية.

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية لمحافظ أسيوط، لمخزن المستلزمات والمهمات الطبية، الإقليمي بحي غرب أسيوط، والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن، مدير وحدة المستلزمات الطبية، والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة.

كما شاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الزيارة – مسؤولي مخازن المستلزمات الطبية بضرورة المتابعة المستمرة لمخزون المهمات والمستلزمات لضمان سد العجز في المستشفيات وتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات والمهمات الطبية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

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