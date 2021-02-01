«مواد البناء» تطالب مصانع الحديد بخفض أسعارها

طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، المصانع بخفض أسعار الحديد خاصة بعد نزول أسعار المواد الخام والبيلت المستورد من الخارج.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار البيلت انخفضت نحو 40 دولارا خلال الأيام السابقة، الأمر الذي يدعوا بهبوط أسعار الحديد مرة أخرى.