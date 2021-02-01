«التموين» تدفع بقافلتين للسلع إلى شمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية القافلتين التموينيتين رقم 231 و232 لشمال سيناء بالدفع بـ 13 سيارة متحركة لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة عدة شهور مقبلة.وأعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص لـ"لدستور" بأن القافلتين التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تضمنت ضخ 33 طن سكر و50 طن أرز تمويني و3 آلاف كرتونة زيت و7875 كرتونة أجبان الخاصة لمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 شهور والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر والأرز شهرين، واصفا أن الأرصدة الاحتياطية للسلع آمنة ومستقرة.