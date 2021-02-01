رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تدفع بقافلتين للسلع إلى شمال سيناء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:09 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
صلاح عامر
طباعة
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية القافلتين التموينيتين رقم 231 و232 لشمال سيناء بالدفع بـ 13 سيارة متحركة لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة عدة شهور مقبلة.

وأعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص لـ"لدستور" بأن القافلتين التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تضمنت ضخ 33 طن سكر و50 طن أرز تمويني و3 آلاف كرتونة زيت و7875 كرتونة أجبان الخاصة لمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 شهور والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر والأرز شهرين، واصفا أن الأرصدة الاحتياطية للسلع آمنة ومستقرة.

موضوعات متعلقة

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«جوال وملابس».. العثور على «جمجمة» طفلة بعد اختفاء عامين بالمنوفية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب