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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسلام رفعت يشارك بـ«النمر» في رمضان المقبل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:38 ص
إسلام رفعت
إسلام رفعت
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب إسلام رفعت في مسلسل "النمر" المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل والذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام.

ومن المقرر أن يبدأ إسلام تصوير دوره هذا الأسبوع في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأ فريق عمل مسلسل "النمر" تصويره الأسبوع الماضي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية، حول شاب قادم من الصعيد الي القاهرة ويعمل بالصاغة ويواجه العديد من الصعوبات.

ويشارك في بطولته الفنان محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن إسلام رفعت شارك بدراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم، وإنتاج شركة سينرجى.
إسلام رفعت
إسلام رفعت

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