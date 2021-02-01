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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة بورسعيد تطرح اختيار اسم تمثال ساحة مصر للتصويت

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:08 ص
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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طرحت محافظة بورسعيد، تصويتًا، اليوم الاثنين، لاختيار اسم التمثال المخطط وضعه في منطقة "ساحة مصر" في حي الشرق الواقعة بالمدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأشارت المحافظة إلى أن التمثال يرمز لمصر وهي تحمل قرص الشمس، وسيكون بارتفاع 22 مترا بقاعدته، وأن الأسماء الثلاث المقترحة هي: عظمة مصر، وأم الدنيا، والمحروسة.

من جانبه، أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه ستجرى المرحلة الأولى من تطوير "ساحة مصر" لتشمل المنطقة الواقعة ما بين أرض المتحف القومي وحديقة التاريخ التي ستشهد أيضًا أعمال تطوير، لتصبح المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن التمثال سيعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة

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