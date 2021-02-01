الحجز على منقولات المتخلفين عن دفع الإيجارات ببورسعيد

وزعت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنذارات وإعلانات للمواطنين للمطالبة بسرعة سداد متأخرات إيجارات المساكن، وإخطارهم بمواعيد الحجز الإداري بمنطقة فاطمه الزهراء.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى تسليم إعلانات بحجز إداري على المنقولات، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة الممنوحة لهم لسداد متأخرات إيجار المسكن، وذلك قبل تحويلها إلى القسم والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح أن تحصيل هذه المتأخرات يأتي للاستفادة منها في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها، مطالبًا المواطنين بسرعة السداد قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون.