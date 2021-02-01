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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحجز على منقولات المتخلفين عن دفع الإيجارات ببورسعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:05 ص
الحجز على منقولات
الحجز على منقولات المتخلفين
بورسعيد:شيماء رشاد
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وزعت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنذارات وإعلانات للمواطنين للمطالبة بسرعة سداد متأخرات إيجارات المساكن، وإخطارهم بمواعيد الحجز الإداري بمنطقة فاطمه الزهراء.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى تسليم إعلانات بحجز إداري على المنقولات، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة الممنوحة لهم لسداد متأخرات إيجار المسكن، وذلك قبل تحويلها إلى القسم والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن تحصيل هذه المتأخرات يأتي للاستفادة منها في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها، مطالبًا المواطنين بسرعة السداد قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون.

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