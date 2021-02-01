تراجع أعداد السائحين في سنغافورة لأدنى مستوى منذ 4 عقود

تراجعت أعداد الزوار الوافدين إلى سنغافورة إلى 2.7 مليون سائح في العام الماضي، لتسجل بذلك بذلك أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة عقود، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الاثنين.يأتي ذلك بعد أن تم فرض قيود عالمية وغير مسبوقة على إجراءات السفر، بالاضافة إلى إغلاق الحدود بين الدول، بسبب تفشي جائحة كورونا المسببة لمرض "كوفيد 19-".ونقلت الصحيفة عن مجلس السياحة السنغافوري القول اليوم الاثنين، إن جميع الوافدين خلال العام الماضي وصلوا إلى البلاد خلال أول شهرين من العام تقريبا، وانخفضت نسبة العدد الإجمالي للسائحين بواقع 85.7 بالمئة بالمقارنة مع الوافدين في عام 2019 بأكمله.