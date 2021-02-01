بسبب أزمة نفسية.. سيدة تلقي بنفسها من «السادس» في بدر

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، إلى موقع سقوط سيدة من الطابق السادس بمساكن المحافظة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة بسبب مرورها بأزمة نفسية.وكشفت المعاينة الأولية عن أنها سيدة ثلاثينية ترتدى ملابسها كاملة، ولا يوجد أي آثار لضرب أو تعذيب عليها وعدم وجود شبهة جنائية.وكان قد ورد بلاغ للنجدة يفيد بقيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس، بمساكن المحافظة بمدينة بدر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل المتوفاة للمستشفى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.