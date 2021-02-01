سكرتير المجمع المقدس يكشف عن تفاصيل احتفالات ذكرى البابا كيرلس (فيديو)
الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:14 ص
مونيكا جرجسطباعة
قال الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل بذكرى الرحيل الأولى للأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، في الثامن من مارس الموافق أول أيام الصوم الأربعيني الكبير بإقامة قداس الذكرى الأولى لأسقف دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.
وأضاف أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أنه في يوم الثلاثاء 9 مارس تحتفل الكنيسة بمرور 50 عامًا علي نياحة البابا كيرلس السادس، وسيصلي المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا القداس في دير مارمينا بكينج مريوط.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير. اضغط
وأضاف أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أنه في يوم الثلاثاء 9 مارس تحتفل الكنيسة بمرور 50 عامًا علي نياحة البابا كيرلس السادس، وسيصلي المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا القداس في دير مارمينا بكينج مريوط.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير. اضغط