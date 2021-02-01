ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

شهد اليوم الإثنين ارتفاعًا في الأسعار نتيجة توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.وتقدم "الدستور" نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم ليسجل سعر ٦٩٨ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٨١٥ جنيهًا للجرام الواحد.وسجل عيار ٢٤ نحو ٩٣١ جنيهًا للجرام.وسجل سعر الجنية الذهب نحو ٦٥٢٠ جنيهًا فيما سجلت الأوقية العالمية نحو ١٨٦٥ دولارًا.