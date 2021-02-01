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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

14 ألف شخص يسددون غرامة مخالفة الكمامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:13 ص
حملات تفتيش على الكمامة
حملات تفتيش على الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط 14123 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14002 شخص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 121 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 555 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 206 قضايا في مجال منع تداول" الشيشة"، بإجمالي مضبوطات 1599 "شيشة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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