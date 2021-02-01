بروتوكول تعاون بين «القومي لأسر الشهداء» و«نوادي وفنادق القوات المسلحة»

وقع اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بروتوكول تعاون مع اللواء أ.ح حسام الدين محمد نجيدة مدير إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بهدف تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والترفيهية لأسر الشهداء والمصابين.يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به المجلس وخطة تطوير وتحديث خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس.