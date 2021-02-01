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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» للمصريين بالخارج: بخبراتكم أطلقنا سلسلة «مصر تستطيع»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على أن يكون المصريون بالخارج جزءا من استراتيجية عمل الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق".

وقالت إنه بخبراتهم استطعنا إطلاق سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، التي شارك فيها نخبة من أبرز خبرائنا بالخارج في شتى المجالات.

ووجهت التحية خلال كلمتها في العدد الخامس والعشرون من مجلة مصر معاك، التي تصدرها الوزارة شهريا، لكل أم وعائلة تحرص على دعم المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتبقى لغتنا هويتنا مبعث فخرنا، ويبقى أبناؤنا تربطهم الصلات بأصدقائهم وعائلاتهم في الداخل، وليدركوا أنهم أبناء لغة راقية.

وأضافت: "أعلم متابعة المصريين بالخارج بكل فخر لما يحدث من سيمفونية سياسية بانطلاق البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، مشيرة إلى أنها مرحلة مهمة في تاريخ مصر، تنطلق فيها مشروعات البناء والتنمية في أنحاء مصر، بسواعد أبنائها وبعزم لا يلين، ونحيل الصحراء إلى مجتمعات عمرانية، ونبني مدن الجيل الرابع بتكنولوجيا نظيفة، وندشن نهضة صناعية واقتصادية هائلة، شارك المصريون بالخارج في الترويج لمنتجاتها، ودعم انطلاقها".

وتابعت: "إن ضمير هذا الوطن ينطق بالفخر بكم، ويوقن أن أبناءه رعوا مصالحه، ودافعوا عنه بالقول والفعل ضد كل مغرض وحاقد ومتربص، فشكرا لكل مصري بالخارج ارتوى بماء هذا النيل، ونشأ بهذه الأرض الطيبة، فصان جميلها وحفظ حقها، وأخلص لها".

واستطردت: "نتابع بكل فخر وإعزاز نجاحات خبرائنا وعلمائنا بالخارج في المجالات كافة، فلهم كل التقدير لحرصهم على إبراز صورة المصري الناجح والمثابر، ولا يمكن أن ننسى أطفالنا نجوم الخارج، الذين أبهرونا بتفوقهم ونجاحهم في مجالات مختلفة ليرفعوا رأس بلدهم مصر عاليا".

وأكدت حرص وزارة الهجرة أيضا على إطلاق استراتيجية وطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، لضمان مشاركتهم الفاعلة والاستفادة من خبراتهم وطرح رؤاهم وأفكارهم، وليبقوا على تواصل مستمر بما يحدث في الوطن من نهضة حقيقية؛ فينقلوا للخارج ما يحدث بأدلة حية، تؤكد أن مصر تنطلق لمستقبل أرحب بسواعد أبنائها وعقول شبابها.

وقالت: "إننا نعزف سيمفونية واحدة أنتم أبطالها، وهدفنا الأسمى أن يبقى علمنا خفاقا في قلوبنا وعلى أرضنا، فليبذل كل منكم جهده وليجعل مصر محرابه، وتذكروا أنكم أبناء حضارة علمت البشرية كل شيء من علم وأدب وفن وتاريخ وحضارة راقية، فكونوا خير أحفاد لخير أجداد، وثقوا دائما أن القيادة السياسية حريصة على مشاركتكم والاهتمام بشئونكم.. ليحفظ الله مصر شعبا وأرضا، وليكلل مسعاكم بالتوفيق والنجاح".

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