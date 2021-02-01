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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا وشركات التعدين تقود المكاسب المبكرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:58 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتنتعش من أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بدعم من ارتفاع أسهم شركات التعدين بعد تحول اهتمام فورة جارية لتداولات المستثمرين الأفراد إلى الفضة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %، فيما قادت أسهم شركات تعدين من بينها فريسنيلو وبوليميتال إنترناشونال وبوليدين المكاسب المبكرة في المؤشر.

وأصبحت الفضة أحدث محور تركيز لتحرك محموم عبر الإنترنت لمتعاملين أفراد يرفعون قيم الأصول التي يراهن مديرو الصناديق الكبيرة على انخفاضها.

وسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضات تزيد عن ثلاثة بالمئة في الأسبوع السابق، بفعل مخاوف تحيط بتباطؤ توزيع لقاحات لكوفيد-19 وفي الوقت الذي أدت فيه التداولات المحمومة للأفراد إلى زيادة التقلبات.

وصعد المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة، وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكثر من المتوقع في ديسمبر إذ تسبب قرار بتشديد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة كوفيد-19 في خنق إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

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