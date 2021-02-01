الأنبا دانيال: البابا يسيم أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح 6 مارس

كشف الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، عن موعد رسامة الأساقفة الجدد، وأوضح في تصريحات له، أنه تم الترتيب علي عقد الرسامات الجديدة وترقيات الآباء الأساقفة يومي 6 و7 مارس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.