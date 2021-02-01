فتح فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى

قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه استقبل المهندس يحيى قناوى رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة بحضور محمد جيرى مدير ادارة السياحة برئاسة مركز ومدينة سيوة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الملفات.وأوضح في بيان أنه تم استعراض الإعداد لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال السياحة بما يتواكب مع خطوات وجهود الدولة للارتقاء بسيوة، ومتابعة التجهيز لفتح فرع لمكتبة مصر العامة بمقر مركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى بسيوة بما يساهم في تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية لكافة فئات المجتمع السيوى.وأضاف أنه تم التنسيق لظهور منطقة شالى بالمظهر اللائق من خلال الجهود التى تمت بتطوير حديقة وسط المدينة، ويتم العمل على إخلاء مدخل شالى من الاشغالات لظهوره بالشكل المشرف.وأشار إلى أن واحة سيوة تشهد حركة سياحية باعتبارها مقصدا سياحيا بما تضمه من معالم ومناظر خلابة.