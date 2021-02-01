الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 1 فبراير 2021 قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 655 لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ولمدة 3 سنوات.وتضمن التشكيل عضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم شركة أتلانتيك اندستريز ليمتد، والمهندس طارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، والمهندس أحمد السويدي شركة السويدى الكتريك، وعرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.كما تضمن عضوية المهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس محمد الخشن شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، وعواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو" والدكتور رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية وعبده عبد الحميد شركة شولح للأثاث.ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.