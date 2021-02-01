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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تسليم 576 وحدة سكنية بـ«سكن مصر» حدائق أكتوبر الأحد المقبل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:07 ص
سكن مصر
سكن مصر
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل 7 فبراير الجاري، وحتى الأربعاء 14 مارس المقبل، في تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع سكن مصر، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

في بيان للوزارة اليوم، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 98 و19، يوم الأحد، ووحدات العمارتين رقمي 72 و176، الإثنين، ووحدات العمارتين رقمي 154 و180، الثلاثاء، 7 و8 و9 فبراير على الترتيب، وتخصيص يوم الأحد 7 مارس لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و1 يوم الأحد 14 فبراير، ووحدات العمارتين رقمي 177 و17 الإثنين 15 فبراير، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179 يوم الثلاثاء 16 فبراير، وتخصيص يوم الإثنين 8 مارس لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و70 يوم الأحد 21 فبراير، ووحدات العمارتين رقمي 63 و175 يوم الإثنين 22 فبراير، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178 يوم الثلاثاء 23 فبراير، وتخصيص يوم الثلاثاء 9 مارس لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وتابع: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و94 يوم الأحد 28 فبراير، ووحدات العمارتين رقمي 92 و18 يوم الإثنين 1 مارس، ووحدات العمارتين رقمي 93 و68 يوم الثلاثاء 2 مارس، وتخصيص يوم الأحد 14 مارس لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

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