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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

30 مليون يومية تشغيل أتاحها جهاز تنمية المشروعات للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:54 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
الدستور
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد أتاح 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2020 من خلال مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى ينفذها تحت رعاية البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وبتمويل من مختلف الجهات المانحة فى كافة المحافظات.

وأشارت وفق بيان لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، حيث قام خلال الست سنوات الماضية بإتاحة تمويل بلغ 2.4 مليار جنيه تم من خلالها تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات.

وأوضحت أن الجهاز يعتمد فى تنفيذ هذه المشروعات على المقاولين المحليين بمختلف المحافظات الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لاستخدام العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح يوميات تشغيل نظير أجر يومى للعمالة غير المنتظمة التى تتمكن من تطوير مهاراتها وزيادة فرصتها فى الحصول على فرص عمل أفضل بعد انتهاء هذه المشروعات، بالإضافة الى مشروعات الخدمات المجتمعية في كل من مجالات الصحة، التعليم والبيئة.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يحرص على التنسيق باستمرار مع وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال الجهات المانحة والمؤسسات الدولية حتى يتوسع فى تنفيذها الأمر الذى ساعده على استمرار العمل خلال عام 2020 وساهم فى توفير دخل مناسب للآلاف من العمالة غير المنتظمة لمواجهة الظروف الاقتصادية التى فرضتها أزمة كورونا.

وأشار المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ خلال عام 2020 فى تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة فى المناطق التى تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومنها تفعيل أنشطة اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبى وفي إطار التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فقد تم التعاقد مع عدد 120 جمعية ومؤسسة أهلية - من أصل 175 مستهدف التعاقد معهم - للبدء في تنفيذ أنشطة ومشروعات الاتفاقية بخمس محافظات من اجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية وهى محافظات “ الاقصر وأسيوط والمنيا والفيوم" بالوجه القبلي ومحافظات "البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ" في الوجه البحري كما يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتدريب المرشدات والمشرفات العاملات فى البرامج الصحية والسكانية فى 11 محافظة لتطوير قدراتهن مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للأسر فى هذه المناطق.

وأشار مدحت مسعود أن الجهاز مستمر فى تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأخرى منها الاتفاقية المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبى لتنفيذ مشروعات تحسين البنية الأساسية فى 6 محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، الشرقية) وبرنامج الارتقاء الحضرى الممول من الوكالة الفرنسية لتطوير أربع مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة (الزاوية الحمراء، عزبة خير الله، أرض اللواء، ميت عقبة).

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