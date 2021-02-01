«محامي مطروح»: لن نتنازل عن محاسبة مأمور الشرطة المعتدي على أحد المحامين

عقدت الجمعية العمومية لمحامي مطروح، اجتماعا لها، لبحث تطورات أزمة أعضائها مع مأمور قسم شرطة مطروح وعدد من المخبرين، بعد تعديهم على أحد المحامين وتسبب ذلك في إصابة المحامي حسام ناصف.وقالت الجمعية العمومية في بيان اجتماعها إن النيابة العامة عاينت مقر الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالقسم، كاشفة أن تقرير الطب الشرعي للمحامى حسام ناصف، فقد أصيب بكسر شرخي بالكتف وليس جزع كما بالتقرير المبدئي.وقررت الجمعية، استمرار انعقادها حتى صدور قرارات النيابة العامة، مؤكدة تمسكها بأخذ حق أعضائها ومواجهة الاعتداء عليهم، رافضة أية جهود للوساطة.وناشدت النقابة، المحامين، بإرجاء حضور أي وفود من القاهرة أو الأقاليم لحين طلب منهم.فيما حرص كلا من محمد عبد العظيم كركاب ونبيل عبد السلام، أعضاء مجلس النقابة العامة، على الذهاب إلى مطروح لمتابعة الأزمة والعمل على حلها، كما التقيا برئيس نيابة مطروح الذي قام بمعاينة قسم الشرطة وتفريغ الكاميرات لحظة الواقعة.