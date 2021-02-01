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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ25 مليونا.. «البيئة» تساهم فى توفيق أوضاع 3 شركات لخفض الصرف ببحيرة المنزلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:53 ص
الصرف ببحيرة المنزلة
الصرف ببحيرة المنزلة
أريج الجيار
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ساهمت وزارة البيئة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لـ ٣ منشآت صناعية وذلك فى إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة، وتوفيق الأوضاع البيئية فى مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالى والذي قدر بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.

تضمنت تلك المنشآت شركة مصر للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية، حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء ٢ مصيدة خرسانية لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها ١.٢ مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية حيث تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها ٤٠٠م ٣يوم وبتكلفة مالية بلغت ٣.٨ مليون جنيه.

كما ساهمت وزارة البيئة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج تمثلت فى إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية ٥٠٠م ٣يوم بتكلفة قدرها ٢٠ مليون جنيه.

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