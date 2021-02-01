مشروع سويسري لتحسين مياه الشرب في 3 مناطق بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان، وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى استفاد منه حوالى 100 ألف مواطن، وهو الذى يتوافق مع خطة المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة.جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى، وأيضًا المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأشاد المحافظ بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة، وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة.ولفت إلى أن المشروع السويسرى يأتى استكمالًا للجهود الحكومية فى إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا لمحطات المعالجة والرفع وخطوط الطرد.