إصابة ضابط شرطة في حادث سير بقنا

أصيب ضابط شرطة بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قنا_ سفاجا عند الكيلو 19.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بإصابة أحمد صفوت شحاتة، 38 عامًا، ضابط شرطة، مقيم الزقازيق، محافظة الشرقية، يعمل في مديرية أمن قنا، باشتباه في كسر بالساق اليسرى.تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وذلك بعدما دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف مجهزة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.