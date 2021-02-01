الحكومة الفلسطينية تمدد إجراءات كورونا للحد من التفشي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، وستبدأ بالتطعيم أواسط الشهر الجاري، وتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم نهاية شهر فبراير الجاري.وحول الانتخابات، دعا رئيس الوزراء جميع المواطنين المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، مؤكدا ضرورة تآزر الفعاليات والأطر الوطنية في عملية إعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين إلى مسارها الطبيعي، مشيرا إلى أنه وجه وزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة.وبين أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، بدأت بمعالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة، ومنها التقاعد المالي، والخصومات على الرواتب، وتفريغات 2005، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع مقسمة إلى جزئين: الأول يحتاج الى مصالحة، والثاني بدأنا بمعالجته العام قبل الفائت وسنستمر.ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بقطاع غزة والقدس، والتحضيرات لإنجاح الانتخابات واعتماد حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في غزة وأريحا وبيت لحم، واستكمال التحضير لتنفيذ البنية التحتية في مدينة قرنطل ودعم القطاع السياحي، وتأجير أراضي الدولة للشباب، ومجموعة من القوانين متعلقة بالمصارف والمنافسة وتسوية المدفوعات، كما يستمع إلى تقارير من وزارة الصحة والخارجية والداخلية.