محاربة الإرهاب والموازنة العامة يتصدران عناوين صحف العراق

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تشديد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، على أهمية التنسيق مع دول العالم لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف التوترات.واهتمت بالمفاوضات التي يجريها وفد من حكومة إقليم كردستان مع المسئولين في الحكومة الاتحادية في بغداد حاليًا، بشأن القضايا العالقة وفي مقدمتها حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021.ونوهت صحف بغداد بالمشاورات المتواصلة في مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 التي تنتظر التصويت عليها في المجلس، مبرزة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن موادها المثيرة للجدل، لاسيما المادة الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين أو فرض ضريبة الدخل.وتطرقت صحف الإثنين إلى الوضع الوبائي في العراق الناجم عن فيروس كورونا، مبرزة تخصيص مجلس الوزراء 100 مليون دولار لشراء لقاحات مضادة للفيروس، وإعلان وزارة الصحة بأن توزيع اللقاحات سيكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة، وتحذيرها من زيادة الإصابات في الأسبوعين الأخيرين، مما يجعل العودة إلى قرار فرض الحظر الشامل أو الجزئي أمرًا واردًا.