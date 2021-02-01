وزير الخارجية العراقي: دول الخليج تُدعم أمن بلادنا واستقرارها

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إن دول الخليج العربي تدعم استقرار العراق وأمنه.وأضاف «حسين» في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قد وصل بغداد - في وقت سابق اليوم - لمناقشة عدة قضايا متصلة بالشأن العراقي.