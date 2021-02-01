تراجع إصابات كورونا وتحسن الاقتصاد يتصدرا عناوين صحف باكستان

أبرزت الصحف الباكستانية، اليوم، تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، ومساعي سلطات الصحة للحد من انتشار الفيروس، وتأمين اللقاح المضاد من مختلف المصادر، كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة على موجة الغلاء.وتطرقت صحف إسلام آباد، إلى عزم باكستان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع أفغانستان عبر إنشاء أسواق حدودية على الحدود بين البلدين، وأشارت إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية جهودها للقضاء على الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد.وإقليميا نشرت صحف الاثنين عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين في هجوم بقذيفتي هاون شنته حركة طالبان بإقليم فارياب شمال أفغانستان، وإعلان حلف الأطلسي عن نيته إبقاء القوات الدولية في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي الذي ينص عليه اتفاق حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تناقلت تطورات الوضع السياسي في ميانمار في ظل التوتر الجاري بين الحكومة المدنية والجيش.وتابعت صحف باكستان تطورات وضع فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، وتعامل الدول معه للسيطرة على انتشاره.