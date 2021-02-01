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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر شكر تكرم عددا من أسر شهداء الشرطة (صور)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:45 ص
كفر شكر تكرم أسر
كفر شكر تكرم أسر شهداء الشرطة
كتب صلاح حسنى
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كرم اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالتعاون مع مؤسسة شباب الخير بالمدينة عددا من أسر شهداء الشرطة الأبرار بمناسبة عيد الشرطة 69 تقديرا وعرفانا لدورهم وجهودهم فى حماية واستقرار أمن الوطن وتضحياتهم بأرواحهم فداء لمصر وشعبها العظيم.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار تقديرا لما قدموه ومازالوا يقومون أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية دفاعا عن الوطن وأمن واستقرار البلاد، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك فى حفل تكريم أسر الشهداء المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر والسيد ياسر حامد رئيس مجلس إدارة مؤسسة شباب الخير، وممثلى الأوقاف والكنيسة والتضامن الاجتماعى ونائبى رئيس المركز والمدينة.

ومن جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريحات صحفية، أن التكريم يأتى تقديرا وعرفانا لشهداء الشرطة الأبرار الذين يضحون كل يوم بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية فداء ودفاعا عن الوطن وأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضرب المثل الأعلى في ذلك من خلال لقائه بأسر الشهداء سواء من الشرطة والجيش فى كل مناسبة وبصفة مستمرة للاطمئنان على حالهم وتقديم كافة أنواع الدعم والخدمات لهم ردا الجميل الذى قدموه لمصرنا الحبيبة.

ووجه رفعت كافة الأجهزة بالمركز والمدينة بضرورة الاهتمام بخدمات وطلبات أسر الشهداء من الجيش والشرطة وتسهيل الإجراءات لهم وحسن استقبالهم والعمل على راحتهم ورضائهم، مشيرا إلى أن هذا حق لهم وأقل بكثير مما يستحقون وبما قدموه لمصر.

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