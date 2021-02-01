الهواري تطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة في الصعيد

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن جهاز تنمية المشروعات في الصعيد لا يقوم بدعم المشروعات كثيفة العمالة، كما أنه لايدعم في الوقت نفسه المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر.وأشارت الهواري، في بيان، إلى أنها وجهت كلمة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في أثناء عرض بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن إهمال جهاز تنمية الصعيد للقيام بدوره في دعم المشروعات بمحافظات الصعيد.وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن وزير التنمية المحلية تحدث أثناء كلمته في الجلسة العامة للبرلمان عن تخصيص 56 مليار جنيه لدعم المشروعات في محافظات الصعيد، مؤكدة أنها لا ترى أي دعم للمشروعات كثيفة العمالة أو حتى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأكدت، أن محافظات الصعيد لديها من المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، والتي يرفض أصحابها تركها خوفا من اندثار هذه الحرف اليدوية، مشيرة إلى أن أصحاب الحرف اليدوية لا يلقون الدعم من توفير مستزمات إنتاج أو تسويق حتى تنمو هذه المشروعات.وطالبت عضو مجلس النواب وزير التنمية المحلية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية فى الصعيد من خلال منحهم قروض وتوفير مستلزمات إنتاج لهم وتسويق منتجاتهم، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير منافذ بيع لتسويق منتجاتهم.