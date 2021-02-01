2316 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 2316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت أنها سجلت 2259 حالة بين 22 و28 يناير الجاري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 73 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة، ويوجد 1787 حالة حاليا بالمستشفيات، ونقل 315 مريضا إلى العناية المركزة، مؤكدا أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى تطعيم نحو 273783 شخصا في بلجيكا بالجرعة الأولى من اللقاح.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 710153 شخصا بسبب كوفيد -19، بينما توفي 21092 شخصا بسببه.