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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يقدم أوراقه للحصول على شهادة الاعتماد الصحي من «AHA»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:42 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قامت خلال الأيام الماضية، بالتقدم لطلب الحصول على شهادة الاعتماد الصحي للمطار للسفر الآمن، من المجلس الأعلى للمطارات AHA، أسوة بالمطارات السياحية المصرية والتى حصلت خلال الفترة الماضية على تلك الشهادة الدولية، مما يساهم في زيادة الحركة الركابية والجوية بمنظومة المطارات المصرية خلال الفترة المستقبلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدة معايير للحصول على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات، وتشمل وجوب الاعتماد على عمليات التنظيف والتطهير المستمرة، والتباعد الصحي، وحماية الموظفين، وتطهير أماكن التواصل مع الركاب، ومرافق الركاب بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود "بالتعاون مع السلطات"، ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.

وأشارت المصادر، إلى أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال الآونة الأخيرة العديد من الأحداث المهمة وأهمها وصول وسفر المنتخبات الدولية التي شاركت ببطولة كأس العالم والتى أقيمت بمصر خلال الفترة الماضية، حيث أشادت جميع الوفود بالإمكانيات والتجهيزات الضخمة للمطار، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وتابعت أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة نسبية فى الحركة الركابية والجوية القادمة من مختلف دول العالم، خاصة القارة الأوروبية والدول العربية والافريقية، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية "البضائع"، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

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