كورونا يحظر التجمعات الاحتفالية والعائلية في غانا

أعلن رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" إعادة فرض حظر على التجمعات الاحتفالية أو الثقافية والتجمعات العائلية؛ وذلك على خلفية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.وقال الرئيس "أدو"في كلمة ألقاها بالتلفزيون المحلي، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين، إنه تم إعادة فتح المدارس في يناير الماضي بعد إغلاق دام عشرة أشهر، ولكن العودة إلى تدابير أكثر صرامة أصبحت ضرورية، موضحا أنه حتى إشعار آخر، تحظر الجنازات وحفلات الزفاف والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والحفلات.وأضاف أن مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، وعلى الحكومة إعادة تنشيط مراكز العزل في البلاد، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الحدود البرية والبحرية منذ شهر مارس الماضي، بينما لا يزال هناك حظر دخول على الشواطئ والنوادي الليلية ودور السينما والحانات.يذكر أنه حتى 31 يناير الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في غانا 67010 حالات إصابة و416 حالة وفاة.