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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3.4 مليون تركي غير قادرين على سداد أي مدفوعات مالية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:37 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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كشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أورهان سومر عن أن «3.4 مليون شخص غير قادرين على سداد أي مدفوعات سواء قروضًا استهلاكية أو بطاقات ائتمان شخصية.

وأضاف: يحتاج المواطنون إلى إعادة هيكلة بطاقاتهم الائتمانية حتى يتمكنوا من العيش»، وفقا لما ذكرت صحيفة «سوزجو» التركية.

وبحسب الصحيفة «فمنذ نوفمبر 2020 حتى الآن، لم يتمكن 404 آلاف و694 شخصًا في تركيا من سداد قروضهم الاستهلاكية، و366 ألفًا 557 شخصًا لم يسددوا ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم».

فيما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد قروض المستهلكين وديون بطاقات الائتمان منذ نوفمبر 2020 حتى وقتنا هذا 641 ألف شخص.

وبلغ عدد الذين ما زالوا مدينين بتركيا 3.4 ملايين.

وأكد كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أردوغان توبراك: «تضاعف حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان المتعثرة ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية. هناك زيادات في الديون المصرفية وإغلاق أماكن العمل وإجراءات إعلان إفلاس لم يسبق لها مثيل في أي فترة».


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