احتجاجات طرابلس تتصدر عناوين صحف لبنان

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس الشمالية رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية، وتخللها مواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط جرحى وتوقيفات لأشخاص قاموا بأعمال شغب في حين لم يطرأ أي مستجد بشأن الأزمة الحكومية.وأوردت نبأ مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 22 آخرين أمس في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز في محافظة حلب شمال سوريا.وتحدثت صحف بيروت عن تأكيد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس أن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، مشددًا على حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي.ولفتت صحف الإثنين الانتباه إلى مقتل فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أمس في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ هجوم بسكين عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم.وتطرقت صحف لبنان إلى إصدار المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس أحكامًا على 18 متهمًا لإدانتهم بتشكيل خلية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي والتخطيط لتفجيرات في أماكن عامة في البلاد.