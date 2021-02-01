بعد تصدره التريند.. أبرز 5 نظارات شمسية ارتداها الراحل أحمد زكي
الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:02 م
سلمى بدرطباعة
تصدر الفنان الراحل أحمد زكي التريند أمس بعد فرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، وذلك بعد المشكلة التي تم تداولها وهي بيع رامي عز الدين ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، لجميع ممتلكات أحمد زكي بكل ماتحتويه من تراث فني.
لم يفرض أحمد زكى نفسه على الساحة الفنية فقط ولكنه أيضا فرض نفسه على ساحات الموضة، فقد قام الكثير من الشباب بتقليده في قصات شعره أو ارتداء أزيائه، التي تنوعت بتنوع الأدوار التى قدمها وأكسبته بشرته السمراء جاذبية خاصة لدى الجميع.
وارتدى احمد زكي في جميع أفلامه 5 نظارات شمسية تطورت موديلاتها خلال أفلامه، وهي كالتالي:
- النظارة الريبان العسلي:
ارتدى الفنان أحمد زكى عام 1988 فى فيلم "زوجة رجل مهم" نظارة ريبان عدساتها باللون العسلى وأطرافها باللون الذهبي.
- نظارة مستطيلة بعدسات رفيعة:
فى عام 1990 ارتدى أحمد زكي في فيلم "استاكوزا" نظارة سوداء مستطيلة تمتاز بعدساتها الرفيعة، وأطرافها باللون الفضى.
فى عام 1990 ارتدى أحمد زكي في فيلم "استاكوزا" نظارة سوداء مستطيلة تمتاز بعدساتها الرفيعة، وأطرافها باللون الفضى.
- نظارة صغيرة بعدسات مستديرة:
وارتدى عام 1993 خلال دوره في فيلم "مستر كاراتيه" نظارة صغيرة تمتاز بعدساتها المستديرة وحجمها الصغير، وأطرافها باللون الذهبي، وعادت مرة أخرى تلك النظارة خلال أيامنا هذه إلى ساحة عروض الموضة والأزياء وأصبحت من الموضات الرائجة في 2020 - 2021.
وارتدى عام 1993 خلال دوره في فيلم "مستر كاراتيه" نظارة صغيرة تمتاز بعدساتها المستديرة وحجمها الصغير، وأطرافها باللون الذهبي، وعادت مرة أخرى تلك النظارة خلال أيامنا هذه إلى ساحة عروض الموضة والأزياء وأصبحت من الموضات الرائجة في 2020 - 2021.
نظارة سوداء مستديرة كبيرة:
فى عام 1996 ارتدى في فيلم كابوريا نظارة مستديرة سوداء كبيرة وأطرافها أيضا باللون الأسود.
فى عام 1996 ارتدى في فيلم كابوريا نظارة مستديرة سوداء كبيرة وأطرافها أيضا باللون الأسود.
- نظارة سان لوران السوداء:
فى عام 2002 ارتدى الفنان أحمد زكى أثناء قيامه ببطولة فيلم معالي الوزير نظارة سوداء كبيرة وأطرافها باللون الفضي من العلامة التجارية الشهيرة سان لوران.