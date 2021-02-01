بعد تصدره التريند.. أبرز 5 نظارات شمسية ارتداها الراحل أحمد زكي

- النظارة الريبان العسلي:

تصدر الفنان الراحل أحمد زكي التريند أمس بعد فرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، وذلك بعد المشكلة التي تم تداولها وهي بيع رامي عز الدين ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، لجميع ممتلكات أحمد زكي بكل ماتحتويه من تراث فني.لم يفرض أحمد زكى نفسه على الساحة الفنية فقط ولكنه أيضا فرض نفسه على ساحات الموضة، فقد قام الكثير من الشباب بتقليده في قصات شعره أو ارتداء أزيائه، التي تنوعت بتنوع الأدوار التى قدمها وأكسبته بشرته السمراء جاذبية خاصة لدى الجميع.وارتدى احمد زكي في جميع أفلامه 5 نظارات شمسية تطورت موديلاتها خلال أفلامه، وهي كالتالي:ارتدى الفنان أحمد زكى عام 1988 فى فيلم "زوجة رجل مهم" نظارة ريبان عدساتها باللون العسلى وأطرافها باللون الذهبي.