المفوض الأوروبي السابق: الحوار بين تركيا واليونان الحل الأفضل

قال المفوض الأوروبي السابق ديميتريس أفراموبولوس، لصحيفة كاثيميريني اليونانية، أن الحوار بين اليونان وتركيا هو الحل الأفضل بدلا من اللجوء إلى الحرب.وتابع المفوض الأوروبي السابق، "أن المحادثات اليونانية التركية التي استؤنفت في اسطنبول في 25 يناير، يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة ولكن بشرط وجود إرادة سياسية قوية وثقة وتفاهم متبادل، مضيفا أن الدور الذي لعبه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان دور أساسي، لأنهما قادة أقوياء".وأضاف" أفراموبولوس"، يبدو أن تركيا تثير مسألة نزع السلاح من الجزر اليونانية، ولكنها تثير أيضًا مسألة مراجعة معاهدة لوزان، ولم تُطرح مسألة نزع السلاح منذ سنوات عديدة وبالطبع ليس هناك شك في مراجعة معاهدة لوزان، ولفت إلى أن قضية نزع السلاح عادت إلى الوراء بسبب الدولة العميقة في تركيا، والتي كما أظهر التاريخ تميل إلى التدخل خلال فترات التوتر بين البلدين من أجل تعزيز موقف تركيا التفاوضي".و تابع: "من أجل تقييم موقف أوروبا من العلاقات اليونانية التركية، يجب أولًا تقييم العلاقات الثنائية بين الدول الأوروبية وتركيا. لا يوجد لدى أوروبا سياسة خارجية مشتركة، مثلما ليس لديها سياسة دفاع مشتركة، لذلك، يتم تحديد موقف كل دولة من خلال مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية".وأردف قائلا: "خلال الفترة التي قضيتها وزيرًا للخارجية، شجعت على استئناف المحادثات الاستكشافية وعقدت دورتان أخريان، الدورة 53 في أكتوبر 2012 والدورة الرابعة والخمسون في يناير 2013، وقد جرت هذه المناقشات في مناخ أفضل نسبيًا، وقد ساعدني ذلك جزئيًا علاقتي مع نظيري، وزير خارجية تركيا آنذاك أحمد داود أوغلو"