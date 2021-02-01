منير القادري يُبرز دور التربية الروحية في بناء ثقافة التغيير الإيجابي

قدم الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الاسلام اليوم بالمغرب، مداخلة بعنوان «التربية الروحية وبناء ثقافة التغيير الايجابي»، وذلك خلال مشاركته في النسخة الثامنة والثلاثين من فعاليات «ليالي الوصال»، التي تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية.واستهلها «القادري» بمقدمة ربانية مؤطرة للموضوع مستدلا بقوله تعالى في الآية 11 من سورة الرعد: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»، معتبرا أن التغيير هو سنة كونية لتحصيل المنفعة في الحال والمآل، وأن التغيير يبدأ بتغيير النفس قلبيا باتباع الأوامر واجتناب النواهي بعيدا عن الشهوات والمنكرات وبذلك يغير الله حالهم من الضنك إلى الفرح والسعادة.واستحضر العديد من الآيات والحكم كقول الإمام أحمد: «إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب"، معتبرا ان سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، وأن الأمة لا يحل أمر بها إلا فيه حكمة جليلة لها، مستشهدا بقوله تعالى سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (الأحزاب - الآية 62)».كما دعا إلى التأمل في واقع الأمة التي صار حالها بئيسا من خلال تركيز أغلبها على المادة والانغماس فيها بعيدا عن مصالح المآل في الآخرة، واورد مقولة لسفيان الثوري "ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فإذا وقع في قلب الإنسان:منع الحق، وتكلم بالهوى، وظن بربه ظن السوء".وأكد أن النعيم الحقيقي هو تفقد الأحوال ما إذا كانت مسايرة لأصل الخلقة رابطا بين نعم الدنيا وفلاح الآخرة، فما على الانسان إلا أن يعلم حقيقته المتمثلة في مجاهدة النفس موردا ما جاء في الأثر من قصائد القوم: جاهد تشاهد كل الفوائد سر الأماجد في ذكرك الله».