تأخر تشكيل الحكومة يتصدر عناوين الصحف السودانية اليوم

ركزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم، على انتقاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لما أسماه تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة، ملوحًا باحتمال إقدامه على تشكيل حكومة طوارئ حال عدم التزام الشركاء بتكوين الحكومة بالسرعة اللازمة.ونقلت صحف الخرطوم عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" قولها، إن النازحين في إقليم دارفور طالبوا بوضع حماية المدنيين كأولوية فورية للبعثة، كما لفتت الانتباه إلى إغلاق محتجون غاضبون أمس، معبرًا حدوديًا رئيسيًا يربط بين السودان وإثيوبيا، وقرروا الاعتصام احتجاجًا على خطف تجار سودانيين على يد ميليشيا إثيوبية.وأبرزت الصحف السودانية تمكن اللجنة العليا لجمع السلاح في السودان من جمع 300 ألف قطعة سلاح خلال فترة الجمع الطوعي، مع تكثيف التوعية الإعلامية والمجتمعية قبل الانتقال إلى مرحلة الجمع القسري في الفترة المقبلة.وعرجت صحف السودان على تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أمس، أهمية استمرار التنسيق لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي تشهد مفاوضاتها تعثرًا لافتًا الآونة الأخيرة.