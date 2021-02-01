«الزراعة»: خطة لقياس نسبة الملوثات الكيماوية في المنتجات الزراعية

أكدت الدكتورة هند عبداللاه، رئيس المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن هناك خطة من المعمل تعتمد على تنفيذ برنامج تقصي نسب الملوثات الكيماوية والبيولوجية في جميع المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الأغذية الملوثة، ما يعطي الثقة للمستهلكين في سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية في مصر، من خلال إجراءات تحليل متبقيات المبيدات والملوثات المختلفة بالأغذية.وقالت عبداللاه، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المعمل وضع خطة فعالة لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتحسين قدرتها التنافسية ومطابقتها للمواصفات والجودة والأمان المتبعة في الأسواق العالمية طبقا لاتفاقية التجارة الحرة وسياسة الجوار مع دول الاتحاد الأوروبي، بإصدار شهادات معتمدة بالتحاليل التي يتم إجراءها على الصادرات قبل تصديرها.