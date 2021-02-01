الأنبا ديمتريوس يتمم طقس انضمام راهب جديد بدير «آڤا ڤيني» بملوي

احتفل دير القديس آڤا ڤيني المتوحد (أبو فانا) بالجبل الغربي بملوي بمحافظة المنيا، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.وتمم الصلوات الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس الدير، وشاركه الصلاة كاهن كنيسة الدير ومجمع رهبانه.وأقيمت صلوات الرهبنة قبل بدء صلوات رفع بخور باكر وفقًا لطقس الكنيسة، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب يوسف آڤا ڤيني، وعقب انتهاء صلوات الرهبنة بدأت صلوات القداس الإلهي، وتمت الصلوات بكنيسة الرهبان بالدير.