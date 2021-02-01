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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مشاركة فلسطين في المجلس الاقتصادي يتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:03 ص
محمد اشتية
محمد اشتية
وكالات
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أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية في إنجاح إجراء الانتخابات، والحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لإنجاح عقدها، من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.

وأولت اهتمامًا بمشاركة دولة فلسطين في أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية بدورته 107 التي عقدت عبر الاتصال المرئي.

وتحدثت صحف الإثنين عن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الأخوية الصادقة التي أعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد عليها، وهي مواقف ثابتة تأتي في ظل منعطف مهم وتحديات ماثلة أمام القضية الفلسطينية والمنطقة.

وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتين، و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما تم تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في مناطق عدة بالضفة، ما يرفع عدد الإصابات بها إلى 41.

وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن إعلان قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عصابات "داعش" الإرهابية.

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