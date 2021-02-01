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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود لجنة خدمة المجتمع خلال 2020

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:24 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التي تبذلها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والتي بذلتها خلال عام 2020.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماع اللجنة الشهري بحضور، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء اللجنة، أن ما قامت وتقوم به اللجنة يعكس مدى النشاط الكبير الذي تقوم عليه، لافتًا إلى أن النشاطات شملت تنظيم عديد من المؤتمرات المحلية والدولية حول التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 إضافة إلى قيامها بمبادرات توعوية في ظل جائحة فيروس كورونا، كما شملت تنظيم عديد من القوافل الطبية والإغاثية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح" المحرصاوي" أن هذه القوافل جابت الأماكن الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل وصلت إلى محافظات "شمال سيناء، والوادي الجديد، وسوهاج، ومعظم محافظات الصعيد".

وأوضح رئيس الجامعة أن جهود اللجنة لم تقف عند حد القوافل الطبية والإغاثية فقط، بل قامت بالانفتاح والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، من خلال عقد بروتوكولات التعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، وغيرها من باقي الوزارات.

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