محامى زوج «عنتيلة المحلة»: سأكون ألد أعدائه إذا ثبت تلاعبه

أعلن كريم عبدالهادي محامي الزوج الذي ادعى ظهور زوجته في 40 مقطعا إباحيًا واتهامها بالزنا وممارسة الرذيلة مع عدد من الأشخاص بمدينة المحلة والمعروفة إعلاميا «عنتيلة المحلة» بأنه لا يسعى لاغتيال الخصم معنويًا وأن جهات التحقيق في الواقعة ستكون الفيصل والحكم، مشيرًا إلى أن موكله ربما يكون خالفه الصواب وأخطأ.وأكد محامي الزوج عبر صفحته على "فيس بوك" أنه في حالة ثبوت تلاعب الزوج في الأدلة المقدمة منه ضد زوجته في واقعة الزنا والفيديوهات الإباحية، سيكون ألد أعدائه إلى يوم الدين، مشيرًا إلى أنه لا يسعى إلى ظلم خصمه ولا يهدف إلى اغتياله معنويًا.