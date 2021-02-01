انطلاق ووصول 212 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، انطلاق ووصول 212 رحلة دولية وداخلية وتجارية لنقل ما يقرب من 23 ألف راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل.