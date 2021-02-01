رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع البعثة الأممية لبحث الاستقرار يتصدر عناوين الصحف الليبية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:23 ص
وزير الخارجية الليبي
وزير الخارجية الليبي محمد سيالة
وكالات
طباعة
ركزت الصحف الليبية الصادرة، اليوم، على إعلان البعثة الأممية عن عقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي اليوم لجولة محادثات في جنيف بتيسير من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، للاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقًا لخارطة الطريق.

وأشارت إلى استقبال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، للأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي تقوم به البعثة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتناولت صحف طرابلس تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثير من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم، مضيفًا خلال لقاء مع مشايخ برقة، أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش.

ونشرت إعلان مجموعة من كتائب المنطقة الغربية، وجبل نفوسة المساندة لقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، مطالبين فائز السراج بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتطرقت إلى تأكيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية، والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير".

وعرجت صحف ليبيا على تجديد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال جلسة الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين، التأكيد على أن مهام المجلس الرئاسي خلال الفترة التمهيدية للانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المُقبل، هي المصالحة الوطنية، وتمثيل ليبيا، والحفاظ على معايير الكفاءة في التوظيف، والحفاظ على وحدة البلاد.

موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب