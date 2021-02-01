إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة عين الجوزة في البلدة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على صهريج مياه من أحد المنازل، كما اقتحمت بلدة اليامون وداهمت منزل أحد المواطنين وعبثت بمحتوياته.