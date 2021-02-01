الأنبا دوماديوس يسيم كاهنين جديدين في 6 أكتوبر

ترأس الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية أكتوبر وأوسيم، صلاة القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة ابني بيتك الأولى.وسيم أسقف إيبارشية أكتوبر وأوسيم، خلال القداس اثنين من الشمامسة في درجة القسيسية الكاملة، على أن يخدم الكاهنان الجديدان في كنيسة الشهداء أبسخيرون القليني والأم دولاجي وأولادها، بمنطقة ابني بيتك الخامسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.